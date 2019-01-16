Росія підтвердила участь у газових переговорах з Україною та ЄС

Тристоронні переговори щодо транзиту газу за участю України, ЄС і Росії відбудуться за планом 21 січня, тож неявка делегації Газпрому до Брюсселя на технічні консультації щодо цієї теми не вплинула на підготовку зустрічі.

Про це повідомила речник Єврокомісії з питань енергетики Анка Попадуру, передає Укрінформ.

Переговори відбудуться за участю віце-президента Єврокомісії Мароша Шефчовича, міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та міністра енергетики РФ Олександра Новака.

"Дійсно, делегація Газпрому була відсутня вчора. Але ця зустріч була б необхідною, якщо б ми не змогли погодити дату проведення тристоронніх політичних консультацій. Наразі цю дату визначено, зустріч відбудеться, як і планувалося, 21 січня. Всі сторони підтвердили свою участь", - сказала речник Європейської Комісії.

Як повідомлялося, на 21 січня у Брюсселі було призначено другий раунд тристоронніх переговорів між ЄС, Україною і Росією про довгостроковий транзит газу. В Європейській комісії заявили, що зустріч базуватиметься на прогресі, досягнутому під час попередніх раундів політичних та експертних переговорів.

Нинішній контракт між українським Нафтогазом та російським Газпромом щодо транзиту газу діє до кінця 2019 року.

НАК "Нафтогаз України" не вірить в можливість досягнення домовленостей з ПАТ "Газпром".