Податкова запустила сервіс з автоматичного заповнення декларацій

Державна фіскальна служба впровадила новий сервіс з автоматичного заповнення декларації про доходи платниками податків.

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

Сервіс має на меті підвищити якість обслуговування платників податків і спростити процедуру подання податкової декларації.

"Сервіс передбачає часткове автоматичне заповнення декларації про майновий стан та доходи на підставі облікових даних платника, відомостей про отримані доходи, наявних у Державному реєстрі фізичних осіб та відомостей про об’єкти нерухомого чи рухомого майна", - йдеться в повідомленні.

Скористатися зазначеним сервісом можуть фізичні особи, які за законом зобов’язані подавати річну податкову декларацію, особи, які хочуть отримати податкову знижку, та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльністю.

Для того, щоб подати декларацію за допомогою нового сервісу, треба мати особистий електронний цифровий підпис.

"Слід зауважити, що інформація з Державного реєстру фізичних осіб, на підставі якої автоматично заповнюється декларація, може бути не повною, оскільки у Державному реєстрі не відображаються дані щодо доходів, отриманих від фізичних осіб та іноземні доходи. Тому при заповненні декларації будь-яке значення можна відкоригувати в ручному режимі", - йдеться в повідомленні.

Українська правда