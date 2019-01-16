Київ найняв на роботу всього 7 інспекторів з паркування

Департамент транспортної інфраструктури Києва набирає інспекторів з паркування, які слідкуватимуть за дотриманням правил зупинки, стоянки та паркування автомобілів.

Про це заявив заступник голови КМДА Дмитро Давтян, повідомляє прес-служба міської влади.



За його словами, уже призначені 7 інспекторів, до кінця січня планують набрати 15 осіб, а до кінця року – щонайменше 50.

"Наразі триває набір на зайняття посад головних інспекторів з паркування для роботи у Шевченківському, Голосіївському та Печерському районах", - сказав Давтян.

Він додав, що обов’язковою вимогою до кандидатів є наявність вищої освіти, адже працівники "Інспекції з паркування" державні службовці. Їм обіцяють від 10 тисяч гривень заробітної плати.

Інспектори з паркування слідкуватимуть за дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів; фіксуватимуть порушення, встановлюватимуть особу, відповідальної за порушення правил парковки, складатимуть постанови про адмінпорушення притягуватимуть порушників до відповідальності.

Нагадаємо, 27 вересня 2018 року набули чинності нові правила фіксації і призначення штрафів за неправильне паркування транспортних засобів.

Детальніше про нововведення рекомендуємо прочитати за посиланням.

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Українська правда