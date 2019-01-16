Apple випустила чохли-акумулятори для нових iPhone

На офіційному сайті Apple з'явилися чохли Smart Battery Case для нового покоління iPhone - моделей XS, XS Max і XR.

Про це повідомляє ain.ua.

Аксесуар обійдеться в 129 доларів і доступний в білому та чорному силіконовому оформленні. Вартість в українському роздробі поки невідома.

З чохлом нові покоління iPhone отримають приріст в автономності. За оцінками Apple, приріст становитиме від 20 до 22 годин інтернет-серфінгу (раніше - 12-15 годин).

Чохли заряджаються за допомогою Lightning-роз'єму і безпровідному протоколу Qi від будь-якого сумісного адаптера.

Також підтримується швидка зарядка за допомогою USB-PD адаптерів і кабелю Lightning-to-USB-C. Smart Battery Case безпосередньо інтегровані в iOS - користувач може подивитися в статус-барі рівень їх заряду.

Нові Smart Battery Case несумісні з iPhone X, незважаючи на незначні відмінності в габаритах моделей.

Нагадаємо, почалося виробництво зарядного пристрою для гаджетів Apple - AirPower Mat. AirPower Mat - це килимок, який може заряджати пристрої, які лежать на ньому.