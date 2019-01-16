Єврокомісія запропонувала план розвитку транспортних мереж між Україною і ЄС

Європейська комісія спільно зі Світовим банком розробила інвестиційний план дій для розвитку інфраструктури у країнах "Східного партнерства", зокрема, в Україні.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ЄК.

"Європейська комісія та Світовий банк є співавторами Індикативного плану транскордонної транспортної мережі (TEN-T), який визначає пріоритетні проекти у Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Республіці Молдова та Україні", - йдеться у повідомленні.

Реалізація цих проектів обійдеться приблизно у 13 мільярдів євро і передбачає будівництво загалом 4800 кілометрів автомобільних та залізничних шляхів, 6 портів та 11 логістичних центрів, а також аеропортів і пунктів перетину кордонів.

До пріоритетних інвестицій належать як короткострокові проекти, що будуть завершені до 2020 року, так і довгострокові проекти, спрямовані на покращення транспортних зв'язків в рамках TEN-T до 2030 року.

"Посилення транспортного сполучення як у регіоні "Східного партнерства", так і між регіоном та ЄС має потенціал для зміцнення економічного зростання та створення робочих місць. План також має підкреслити важливість безпеки дорожнього руху, а також цифрових рішень в нових проектах, а також узгодження стандартів дизайну з існуючими практиками ЄС", - заявила єврокомісар з питань транспорту Віолетта Балк.

Приєднання країн "Східного партнерства" до Трансєвропейської транспортної мережі є одним із 20 завдань "Східного партнерства" до 2020 року, які були ухвалені у 2017 році.

Європейська правда