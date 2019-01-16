Омелян: За рік пасажиропотік у напрямку Росії впав на 15%

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що за підсумками 2018 року пасажиропотік у напрямку Росії впав на 15 відсотків - "якщо до Росії не більше 16%, то в зворотньому напрямку більше 15%".

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Прямий".

"Це об'єктивна реальність. Я радий, що українці фізично обирають напрям ЄС без жодних вказівок чи штучних заходів. Ми з свого боку всіляко розвиваємо напрямок залізничного сполучення з ЄС.

Більше 20 потягів запущено за дуже короткий період часу і ми розвиваємо, як Польщу, так і Угорщину в подальшому. У цьому році, сподіваюсь, словацький напрям запустимо. Це тільки початок історії", - зазначив Омелян.

Нагадаємо:

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян вважає, що залізничне сполучення України з Російською Федерацією буде неодмінно припинено.

У 2018 році Міністерство інфраструктури підготувало низку пропозицій щодо протидії Росії в рамках її діяльності в Азовському басейні та на окупованих територіях, зокрема припинення пасажирського сполучення.

Відповідні пропозиції направлено до Кабміну.

Українська правда