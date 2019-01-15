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"Укрзалізниця" знову повертає квитки через інтернет

Вівторок, 15 січня 2019, 14:55

З 15 січня о 16.00 ПАТ "Укрзалізниця" відновлює операції повернення проїзних документів на сайті booking.uz.gov.uа, на мобільній версії сайту й мобільних додатках.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що призупинення виконання операцій повернення проїзних документів через інтернет діяло з метою запобігання зловживанням у піковий період перевезень з 15 грудня 2018 року.

"Про виправданість вжитих заходів свідчить наявність квитків на період новорічно-різдвяних перевезень цього зимового сезону", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що аналіз фахівців показав, що переважна кількість квитків викуповується через інтернет у перші хвилини відкриття продажу, а потім значна їх частина повертається в продаж перед відправленням поїзда.

В "Укрзалізниці" наголосили, що такі дані демонструють, що квитки оптом викуповуються для їх подальшого перепродажу.

Українська правда

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