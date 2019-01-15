НБУ випустив монету до 100-річчя Акту Злуки

Національний банк України із 17 січня вводить в обіг монету номіналом п’ять гривень до 100-річчя Акту Злуки.

Про це повідомила прес-служба НБУ.

Монету з нейзильберу присвячено урочистому проголошенню акту про об`єднання Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки в єдину незалежну державу.

"22 січня 1919 року в урочистій обстановці на Софійському майдані в Києві відбулася подія, що стала підсумком відповідного підготовчого процесу, – було проголошено Акт Злуки, акт об'єднання українських земель", – йдеться у повідомленні НБУ.

На аверсі монети розміщений малий державний герб України, у центрі на дзеркальному тлі – шрифтова композиція з абревіатур УНР та ЗУНР, літери яких декоровані орнаментами.

На реверсі монети на дзеркальному тлі розміщено фрагмент тексту Акту Злуки. Ліворуч і праворуч від напису розміщено медальони із зображеннями символів земель: лева - Західної України (ліворуч) та Архангела Михаїла - центральної України (праворуч), унизу напис півколом "100 років Акту Злуки".

Діаметр монети 35 мм. Тираж - 40 тисяч штук.

Українська правда