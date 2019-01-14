На світовому ринку видобутку золота утворилася найбільша компанія

Великі глобальні золотодобувачі Newmont і Goldcorp домовилися про злиття в гравця з виробництвом 6-7 млн ​​унцій золота щорічно.

Про це йдеться в повідомленнях компаній, передає "Інтерфакс-Україна".

За умовами угоди Newmont викупить Goldcorp за акції, операція оцінюється в 10 млрд доларів. В обмін на кожну акцію Goldcorp її акціонери отримають 0,3280 акції Newmont, це представляє премію 17% до котирувань за попередні 20 днів. В результаті діючі акціонери Newmont отримують приблизно 65% об'єднаної компанії, Goldcorp - 35%.

Newmont за підсумками 2017 року обіймала другий рядок в рейтингу світових золотодобувачів з виробництвом майже 5,3 млн унцій, Goldcorp - 5-ий з виробництвом 2,6 млн унцій. За підсумками 9 місяців 2018 року Newmont обігнала по виробництву Barrick і вийшла на 1-е місце, Goldcorp залишалася в топ-10.

Раніше Barrick купила великого золотошукача Randgold, але навіть з урахуванням цього об'єднана Newmont Goldcorp за обсягом виробництва золота буде найбільшою світовою компанією.

Після злиття Newmont Goldcorp збирається переглянути свій портфель і протягом наступних 2 років продати активи, які вважатиме неключовими, на суму 1-1,5 млрд доларів.

Головний офіс Newmont знаходиться в США. Компанія розробляє родовища золота і міді в США, Австралії, Перу, Гані та Сурінамі.

Goldcorp зареєстрована в Канаді, володіє активами в Канаді, Центральній і Південній Америці.