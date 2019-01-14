Мінфіну дали три місяці на розробку законопроектів для поділу ДФС

Уряд зобов'язав Міністерство фінансів у тримісячний термін розробити проекти змін до законодавчих актів щодо поділу Державної фіскальної служби (ДФС) на Державні податкову та митну служби.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Міністерство також має у двомісячний строк розробити проекти положень про відповідні центральні органи виконавчої влади.

Схвалена урядом постанова "Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України" передбачає реорганізацію ДФС шляхом її поділу на Державну податкову службу та Державну митну службу як окремі центральні органи виконавчої влади.

Кабінет Міністрів спрямовуватиме та координуватиме діяльність цих служб через Міністра фінансів України. Крім того, обидві Служби є правонаступниками прав та обов’язків реорганізованої ДФС у відповідних сферах діяльності.

Нагадаємо:

18 грудня Кабінет Міністрів схвалив постанову про реорганізацію Державної фіскальної служби. Конкурс на керівників Державної податкової і Державної митної служби проведуть протягом трьох місяців.

Буде проведено аудит баз даних цих служб, а також затверджено зміни до Митного і Податкового кодексів.

До складу міжвідомчої робочої групи з питань поділу ДФС увійдуть представники органів виконавчої влади, міжнародних та громадських організацій, народні депутати України, експерти.