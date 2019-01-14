Швейцарська залізниця хоче запустити повітряні таксі
Швейцарські федеральні залізниці працюють над концепцією електротаксі, які також зможуть літати.
Про це пише SonntagsZeitung.
SBB вже підписала меморандум про розуміння з німецькою компанією Lilium для розробки повітряних таксі.
Завдяки цій технології пасажири зможуть швидше долати відстані між двома великими залізничними станціями, аеропортами, урядовими будівлями або віддаленими районами.
У залізничній компанії наголошують, що саме надання послуг індивідуального перевезення стане ключовим у майбутньому.
Зазначається, що Lilium вже має прототип повітряного електричного транспорту, який може долати відстань 300 кілометрів за одну годину, і може бути використаний для реалізації ідеї залізничників.
Однак, новаторські ідеї SBB сподобалися не всім.
У Міністерстві транспорту Швейцарії кажуть, що залізниці не завадило б зосередити свою увагу на вирішенні поточних питань, зокрема, проблеми із запізненням потягів.
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