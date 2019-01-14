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Швейцарська залізниця хоче запустити повітряні таксі

Понеділок, 14 січня 2019, 15:50
 

Швейцарські федеральні залізниці працюють над концепцією електротаксі, які також зможуть літати.

Про це пише SonntagsZeitung.

SBB вже підписала меморандум про розуміння з німецькою компанією Lilium для розробки повітряних таксі.

Завдяки цій технології пасажири зможуть швидше долати відстані між двома великими залізничними станціями, аеропортами, урядовими будівлями або віддаленими районами.

У залізничній компанії наголошують, що саме надання послуг індивідуального перевезення стане ключовим у майбутньому.

Зазначається, що Lilium вже має прототип повітряного електричного транспорту, який може долати відстань 300 кілометрів за одну годину, і може бути використаний для реалізації ідеї залізничників.

Однак, новаторські ідеї SBB сподобалися не всім.

У Міністерстві транспорту Швейцарії кажуть, що залізниці не завадило б зосередити свою увагу на вирішенні поточних питань, зокрема, проблеми із запізненням потягів.

Укрінформ

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Швейцарія технології

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