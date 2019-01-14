Луценко повернув САП подання на Дубневича

Ярослав Дубневич

Генпрокуратура повернула до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подання про зняття недоторканності з депутата Верховної Ради від БПП Ярослава Дубневича.

Про це повідомила речник генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

"Аналіз підготовленого прокурорами САП подання щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Ярослава Дубневича засвідчив, що воно неповною мірою відповідає вимогам регламенту ВР", - написала Сарган.

Зокрема, за її словами, у поданні наявні твердження щодо організації Дубневичем злочинної схеми заволодіння коштами, "які не підтверджуються, є сумнівними чи можуть бути легко спростовані".

"Подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Дубневича потребує суттєвого доопрацювання в частині доказової бази, яка має беззаперечно підтверджувати зроблені слідством висновки, а не ставити їх під сумнів, що унеможливить використання стороною захисту посилань на те, що такі висновки є упередженими чи взагалі є припущеннями", - написала Сарган.

Наразі ГПУ пропонує САП доопрацювати текст подання "з метою усунення ряду недоліків, підкріплення його відповідними доказами та виправлення тверджень, які не відповідають законодавству".

"Після усунення таких недоліків подання буде підписане Генпрокурором та направлене до Верховної Ради", - підсумувала Сарган.

Водночас, як повідомило джерело "Української правди " у САП , до них завернуте подання на Дубневича ще не дійшло, тому мотивації відмови вони не знають.

Нагадаємо:

Наприкінці 2018 року очільник САП Назар Холодницький передав генпрокурору Юрію Луценку для внесення в парламент подання про зняття недоторканності з народного депутата від БПП Ярослава Дубневича.

НАБУ та СБУ розслідує кілька кримінальних справ, у яких фігурують посадові особи "Укрзалізниці" і компанії братів Дубневичів. Зокрема, щодо розкрадання газу на суму понад 1,4 мільярда гривень.

На початку квітня 2017 року НАБУ провело обшук в офісах компаній, які належать братам Дубневичам.

Восени 2016 року декларації Богдана та Ярослава Дубневичів викликали фурор у ЗМІ та серед експертів, оскільки в них були перераховані значні суми готівкових коштів і величезна кількість зареєстрованого них і членів їх сімей нерухомого майна.