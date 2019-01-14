На місцеві дороги виділять майже 15 мільярдів гривень
Понеділок, 14 січня 2019, 10:44
У 2019 році на відновлення місцевих доріг буде виділено 14,7 млрд гривень.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив прем’єр Володимир Гройсман.
За його словами, ця сума на 3 млрд гривень перевищує минулорічний показник.
"Але місцеві дороги – це відповідальність перш за все обласних державних адміністрацій. Будемо жорстко контролювати та вимагати якісної роботи", - додав Гройсман.
Нагадаємо:
У 2019 році "Київавтодор" планує завершити масштабні роботи на перехідних об’єктах 2018-2019 рр. та розпочати роботи на нових.
Економічна правда
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