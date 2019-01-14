Аудитор Deloitte отримав понад 43 мільярди доларів доходу

Компанія Deloitte Global в 2018 році отримала рекордні 43,2 млрд доларів сукупних доходів та 17,7 млн доларів на локальному рівні.

Про це йдеться у прес-релізі компанії.

"Доходи від надання послуг "Делойт" в Україні зросли на 14% у 2018 порівняно з 2017 фінансовим роком", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, одним із пріоритетних напрямів для "Делойт" в Україні є навчання і розвиток співробітників.

"Загальні інвестиції у програми навчання у звітному періоді становили майже 480 тисяч доларів", - зазначається у прес-релізі.

Нагадуємо:

KPMG International раніше повідомила про рекордний рівень глобальних сукупних доходів мережі компаній у розмірі 29 млрд доларів за фінансовий рік, що закінчився 30 вересня 2018 року.

"Делойт" надає послуги у сфері аудиту, консалтингу, фінансового консультування, управління ризиками, оподаткування та супутні послуги клієнтам державного і приватного сектору, що здійснюють свою діяльність у різних галузях економіки.

Економічна правда