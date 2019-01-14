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Польща видала українцям 876 тисяч віз: менше, ніж торік

Понеділок, 14 січня 2019, 10:02

У 2018 році консульські установи Польщі в Україні видали українцям 876 тис. 64 візи.

Про це повідомили в МЗС Польщі, пише "Укрінформ".

Із загальної кількості виданих віз 97,2% становили національні, 2,8% - шенгенські. Відсоток відмов становив 3,4% - близько 31 тис. - від загальної кількості поданих візових анкет.

"Порівняно з 2017 роком кількість виданих віз скоротилося приблизно на 240 тисяч, що пов'язано з введенням безвізового режиму для короткострокових поїздок українців до більшості країн ЄС, зокрема й до Польщі", - йдеться у повідомленні.

Найбільше віз у 2018 році видали консульства Польщі у Львові, Луцьку, Харкові та Вінниці, найменше віз було видано у Києві та Одесі.

Українська правда

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