Оборонний завод запідозрили у махінаціях з прицілами для мінометів — ЗМІ

Правоохоронці підозрюють посадовців ПАТ "Завод "Маяк" у зловживанні службовим становищем при отриманні від ТОВ "Радіоаптека" прицілів до мінометів без укладання договору, що нанесло шкоду державі на суму 2,72 мільйона гривень.

Про це повідомляє видання "Наші гроші" з посиланням на ухвалу Оболонського районного суду м. Києва, куди прокурор звернувся в рамках кримінального провадження №42018100050000117 від 13 червня 2018 року.

Зазначається, що з матеріалів досудового розслідування відомо, що з 13 по 19 червня минулого року завод "Маяк" провів тендер на закупівлю МПМ-44М для мінометів вартістю 2,72 млн грн.

Повідомляється, що переможцем торгів стало ТОВ "Радіоаптека", яке здійснило поставку необхідних 23 прицілів, хоча відповідного договору з нею не було укладено, як і не було проведено оплату поставки.

"Натомість відповідні розрахунки здійснило дочірнє підприємство "Виробничо-комерційне підприємство "Маяк-Сервіс" на користь ТОВ "Фірма Ренал". Після отримання прицілів завод направив їх на ремонт на ДП "Шепетівський ремонтний завод"", - йдеться у повідомленні.

У виданні додають, що на думку слідства, це може свідчити про поставку "Радіоаптекою" несправних чи не нових прицілів.

Також зазначається, що з матеріалів досудового розслідування відомо, що співробітники столичного СБУ вважають цю фірму фіктивною, бо вказаний за адресою реєстрації будинок взагалі фізично відсутній. Також у фірми неактивний контактний телефон та відсутній сайт.

Повідомляється, що у суді прокурор просив доступ до документації "Завод "Маяк" щодо співпраці з "ВКП "Маяк-Сервіс", "Шепетівський ремонтний завод" та "Радіоаптекою".

"Представник заводу в суді заявив, що з клопотання не зрозуміло які саме порушення здійснили посадовці оборонного підприємства. Крім того, "Маяк" намагався надавати відповіді на запити правоохоронців, хоча не зміг відповісти на всі, бо нині підприємство є фігурантом восьми кримінальних справ", - сказано у публікації.

У виданні додали, що суд задовольнив клопотання прокуратури частково, дозволивши лише тимчасовий доступ до документів, що стосуються розрахунків заводу з його дочірнім підприємством "Маяк-Сервіс" за червень-листопад 2018 року.

Повідомляється, що "Завод "Маяк" входить до концерну "Укроборонпром" і відомий виробництвом мінометів "Молот", від розривів якого з 2016 року загинуло 13 військовослужбовців.

З березня 2018 року очолює Володимир Гаврилов – колишній чоловік та співмешканець Лідії Гаврилової, яка очолює Державну аудиторську службу України і яку НАБУ підозрює в незаконному збагаченні.

Зазначається, що включно по 2017 рік в Держаудитслужбі працював і Гаврилов. В своїй декларації за 2017 рік він вказав, що є власником двох паркомісць та автомобіля Toyota land Cruiser, який він купив новим в 2016 році. Готівкою він тримав 3 млн грн., 8,5 тис євро та $5 тис.

"Радіоаптека" до квітня 2018 року називалося ТОВ "Ай Ті Коннект", її бенефіціаром був мешканець Молдови Нікіта Мунтян. В квітні власником та керівником підприємства став полтавчанин Олександр Швецов. Тоді ж було змінено в реєстрі і напрямок діяльності – з неспеціалізованої оптової торгівлі на виробництво електронних компонентів.

Повідомляється, що власниками "Фірма "Ренал" вказані Григорій Ворончук та Лілія Пастущенко. Вона є фігурантом кримінальної справи за підозрою в оборудках при співпраці з бронетанковими заводами.

Нагадаємо, нещодавно виявилося, що оборонне підприємство "Квант" працювало з "Кузнею" Порошенка собі "в мінус".

Раніше поліція запідозрила, що державний "Миколаївський бронетанковий завод" заплатив 4 мільйони за неіснуючі двигуни.

Українська правда