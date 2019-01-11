Експерт розповів, як реформа системи держдопомоги збереже кошти українців

Реформа держдопомоги не ставить за мету заборонити державі витрачати кошти, а натомість надає механізм, який дозволяє витрачати ці кошти ефективніше.

Про це розповів Штефан Сабау, керівник експертної групи проекту "Підтримка Антимонопольного комітету України у впровадженні правил державної допомоги" (SESAR) у статті для Європейської правди.

На шляху до членства в ЄС Румунії довелося повністю провести чимало непростих реформ, одна з яких – реформа системи державної допомоги. Майже 20 років тому Сабау був одним із румунських посадовців, відповідальних за ці зміни, а сьогодні він сам керує проектом ЄС, який допомагає АМКУ проводити аналогічні перетворення в Україні.

За його словами, Україні, як і Румунії, необхідно навчитися саморегулюванню та відмовитися від радянського стилю державного управління.

У радянській структурі економіки головною дійовою особою була держава, представлена на ринку чималою кількістю державних підприємств, що отримували величезні дотації з бюджету. З точки зору ЄС, це означає не лише безконтрольне витрачання грошей платників податків, а й викривлення конкуренції.

Державні кошти – це гроші громадян, і ніхто не хоче кидати їх на вітер, констатує Сабау.

Європейські правила не означають заборони держдопомоги. Вона може зберігатися і подекуди навіть зростати – але повинна бути обґрунтованою.

Перші наслідки переходу на нові правила держдопомоги можуть бути негативними. Однак їх перекривають позитивні зміни в середньо- та довгостроковій перспективі.

Приклад – румунська металургійна промисловість. В Євросоюзі держдопомога меткомбінатам заборонена. А оскільки державні металургійні компанії без допомоги були збитковими, їх довелося приватизувати.

Основний румунський виробник сталі в Галаці, одному з найбільших міст на кордоні з Україною та Молдовою, придбав холдинг "Арселор Міттал". Як наслідок, збитковий гігант, який потребував постійних бюджетних витрат, перетворився на сучасне успішне підприємство, яке наповнює бюджет.

ЄС готовий передати Україні свій найкращий досвід, щоб українці могли якомога швидше відчути позитивний вплив такої реформи, наголосив Сабау.

Читайте статтю повністю: Витрачати за правилами: чим корисна для України румунська реформа системи держдопомоги