У Німеччині відкинули критику США на адресу "Північного потоку—2"

У МЗС Німеччини впевнені, що якщо проект "Північний потік-2" залишать німецькі і європейські компанії, то нікому буде відстоювати збереження транзиту газу з РФ через Україну

Про це заявив голова МЗС ФРН Гайко Маас, пише DW.

Міністр відкинув критику США на адресу проекту газопроводу "Північний потік-2".

"Питання європейської енергетичної політики мають вирішуватися в Європі, а не в США", - заявив Маас на заході Східного комітету німецької економіки в Берліні.

За його словами, Берлін серйозно ставиться до критики проекту з боку Вашингтона, але в той же час "Північний потік-2" не є "російсько-німецьким особливим шляхом".

Глава німецької дипломатії вважає, що введення односторонніх санкцій проти газопроводу стало б "неправильним шляхом".

"Якщо з проекту витіснять німецькі і європейські компанії, то не залишиться нікого, хто наполягав би на збереженні транзиту російського газу через Україну", - вказав Маас.

Говорячи про Росію, він назвав відносини з нею "головною складовою європейської східної політики".

"Вирішення конфліктів без Росії неможливе", - продовжив міністр.

У свою чергу голова Східного комітету Вольфганг Бюхель зазначив, що поставки російського газу через Німеччину до Європи забезпечать стабільні ціни на цей енергоносій після того, як припиниться видобуток газу в Нідерландах.

Нагадуємо:

Депутати Європарламенту в резолюції від 12 грудня назвали проект з будівництва газопроводу "Північний потік-2" "політичним, який несе загрозу європейській енергетичній безпеці".

У той же день Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію, у якій виступила проти завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Тим часом реалізація проекту "Північний потік-2" йде за графіком, будівництво газопроводу має завершитись до кінця 2019 року. Станом на 23 грудня укладено близько 370 км газопроводу.

Планується, що з кінця 2019 року газотранспортний коридор "Північний потік-2" транспортуватиме близько 55 млрд кубометрів російського природного газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.

Противники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.

Українська правда