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Залізничні перевезення з України до країн ЄС у 2018 році зросли майже вдвічі

П'ятниця, 11 січня 2019, 10:25
 

Перевезення пасажирів залізничним транспортом України до країн Європейського Союзу в 2018 році збільшилися порівняно з 2017 роком в 1,8 рази - до 676 тисяч пасажирів з 369 тисяч.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на прес-службу акціонерної держкомпанії "Укрзалізниця".

"Зараз спостерігаємо стрімкий розвиток міжнародного залізничного сполучення з країнами ЄС. Це стало можливим завдяки політиці "Укрзалізниці" - дотримання балансу гідного рівня комфорту і лояльних тарифів. Компанія впевнено конкурує з авто- та авіатранспортом у пасажирських перевезеннях до близького зарубіжжя", - заявив керівник компанії Євген Кравцов.

Зокрема, в новому графіку руху пасажирські поїзди курсують до важливих туристичних і ділових центрів Європи: Варшави, Відня, Будапешта, Вільнюса, Риги, Бухареста, Кошиці, Кракова, Любліна тощо.

Європейська правда

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залізниця ЄС

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