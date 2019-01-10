Xiaomi представила смартфон з камерою на 48 мегапікселів

Xiaomi представила Redmi Note 7 - перший смартфон компанії під окремим брендом Redmi.

Про це повідомляє TJournal.

Пристрій вартістю від 150 доларів отримав основну камеру з роздільною здатністю 48 Мп і селфі-камеру з роздільною здатністю 13 Мп.

Redmi Note 7 працює на процесорі Snapdragon 660, оснащений 6,3-дюймовим FullHD-екраном 19.5: 9 і акумулятором ємністю 4000 мА/год. Смартфон заряджається по USB-C, також в ньому є 3,5-міліметровий аудіороз'єм, але немає NFC-модуля.

На задній стороні Redmi Note 7 розміщена подвійна камера. Основна знімає в розширенні 48 Мп і оснащена лінзою з діафрагмою f / 1.8, а друга на 5 Мп використовується для отримання інформації про глибину сцени.

При хорошому освітленні смартфон знімає в повноцінному розширенні, а в поганих умовах об'єднує сусідні пікселі, щоб знизити шуми. Відзначається, що в Redmi Note 7 вбудований штучний інтелект, який повинен допомогти в зйомці.

4 січня Xiaomi оголосила, що бренд Redmi тепер працює незалежно від головної компанії.

Redmi Note 7 - не перший смартфон з 48-мегапіксельною камерою, який анонсували за останній час. Також на початку січня Honor, дочірній бренд Huawei, представив Honor View 20, проте він коштує втричі дорожче новинки від Xiaomi.

Нагадаємо, у жовтні перша партія нового смартфона Xiaomi Mi Mix 3 була продана всього за одну хвилину після старту продажів.

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