160 ключових організацій Чехії проведуть перевірку безпеки через використання Huawei

Уряд Чехії наказав операторам ключової інфраструктури країни перевірити, чи не створює ризик їхній безпеці використання продуктів Huawei або іншої китайської фірми ZTE.

Про це пише Radio Praha.

У грудні чеське національне бюро кібербезпеки заявило, що продукція китайського виробництва є загрозою для безпеки країни.

Прем'єр Чехії Андрей Бабіш закликав 160 ключових державних і приватних організацій, які мають вирішальне значення в управлінні державою, переконатися, що вони не є вразливими до атаки у зв'язку з використанням програмного забезпечення або пристроїв Huawei та ZTE.

"Кожне міністерство і державна компанія повинні провести аналіз потенційних ризиків для безпеки, щоб побачити, чи існує загроза", - заявив Бабіш.

Це також стосується банків, аеропортів, мобільних та інтернет-операторів, електростанцій та інших організацій.

Національне агентство з питань кібернетики та інформаційної безпеки допоможе у проведенні аналізу можливих ризиків.

Її директор Душан Навратіл розповів, що китайські технології можуть виявитися загрозою при розповсюдженні технології мобільної мережі 5G.

"Нова технологія 5G дійсно вплине на наше життя. Отже, справа не лише в шпигунстві та викраденні інформації - це дійсно стосується забезпечення функціонування системи, наявності інтернету та захищеності даних".

Мобільний оператор Vodafone минулого року запустив мережу 5G з використанням технології Huawei.

Відомство з кібербезпеки непокоїть повідомлення про те, що оператор мобільного зв'язку O2 планує співпрацювати з Huawei щодо мережі 5G.

Європейська правда