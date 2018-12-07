Гройсман пояснив, чому норми споживання газу є реалістичними

Норми споживання газу є реалістичними, адже встановлені на основі розрахунків.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє "Укрінформ".

"Норми (споживання газу - ред.), які встановлені, є реалістичними. Вони встановлені відповідно до досліджень та розрахунків. Цього має бути достатньо на опалювальну площу", - сказав Гройсман, відповідаючи на питання про норми газу, встановлені для субсидій.

Він також додав, що якщо є скарги на нестачу газу, "у кожному конкретному випадку треба розбиратися окремо".

Як повідомлялося, соціальна норма на газове опалення з 1 травня 2018 року становить 4,5 куб. м на 1 кв.м площі (у попередньому опалювальному сезоні - 5), електроопалення – 30 кВт/год на 1 кв. м площі (у попередньому опалювальному сезоні – 51 кВт/год).

Нагадаємо, Кабмін на засіданні 19 жовтня ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ для населення на 23%, щоб Україна могла отримати кредит МВФ.

Детальніше читайте у статті на ЕП: Газ подорожчає, транш буде. Як уряд прийшов до ціни 8 550