Експорт нафти в США вперше в історії перевищив імпорт

Минулого тижня США вперше в новітній історії стали нетто-експортером нафти і нафтопродуктів.

Про це свідчать дані міністерства енергетики країни, передає "Інтерфакс-Україна".

Як йдеться в щотижневому звіті Служби енергетичної інформації Міненерго США, перевищення експорту нафти і нафтопродуктів - в основному бензину та дизпального - над імпортом за тиждень, що завершився 30 листопада, становило 211 тис барелів на добу.

В середньому протягом 2018 року США фіксували нетто-імпорт на рівні більше 2 млн б/д, а пік за річними звітами перевищував 12 млн б/д в 2005 році.

Раніше президент США Дональд Трамп говорив, що перехід до нетто-експорту вуглеводнів буде поворотним моментом у формуванні "енергетичної незалежності" США.

Експорт американської нафти минулого тижня досяг рекордних 3,2 млн б/д, за даними EIA.

Можливо, повернення до чистого експорту буде недовгим, проте воно підкреслює значимість "сланцевої революції" в США.

Аналітики зазначають, що збільшення власного видобутку і експорту США, з одного боку, знижує значимість ОПЕК для світового ринку, а з іншого - підвищує вразливість американської економіки в разі падіння нафтових цін.

EIA відстежує щотижневі дані про зовнішню торгівлю енергоносіями лише з 1991 року, щомісячні - з 1973 року. Однак історики галузі на підставі даних річних звітів, в тому числі Американського інституту нафти, підрахували, що США були нетто-імпортером нафти і нафтопродуктів з 1949 року, пише агентство Bloomberg.