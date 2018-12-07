"Фармак" збільшить виробництво таблеток вдвічі

Фармацевтична компанія "Фармак" відкрила нову ділянку таблеткового виробництва, інвестиції в яку становили 20 мільйонів євро.

Про це повідомляє прес-служба заводу.

Як повідомила на церемонії відкриття ділянки в Києві голова наглядової ради компанії Філя Жебрівська, цей проект дозволить "Фармак" збільшити потужності з виробництва твердих лікарських форм в два рази - до 3 млрд таблеток на рік.

Всього за 2019 рік на нову ділянку ТЛФ-2 заплановано перенести і освоїти приблизно 30 продуктів, в тому числі препарати, що входять в програму реімбурсації "Доступні ліки".

Проект був реалізований впродовж двох років. Повідомляється, що завдяки збільшенню потужностей "Фармак" створить майже 100 нових робочих місць.

Зазначається, що відкриття виробничої дільниці наближає "Фармак" до стратегічної мети - збільшення експорту до 40% до 2023 року.

На сьогоднішній день в портфелі "Фармак" представлені такі види твердих лікарських форм: таблетки; капсули, порошки/саше; драже.

За результатами 2017 року частка таблетованих лікарських препаратів становила третину від виручки компанії.