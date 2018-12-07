Електрокар Tesla Model 3 незабаром з'явиться в Європі

Компанія Ілона Маска Tesla оголосила про вихід на європейський ринок свого седана Model 3.

Про це пише The Drive.

Як зазначається, продажі седана Tesla Model 3 (найбільш доступного і масового електромобіля - Ред.) стартують з топових модифікацій Long Range Dual Motor AWD і Performance.

Ємність батареї у пари однакова - 75 кВт•ч. Запас ходу - 544 і 530 км по циклу WLTP відповідно. Ціни від країни до країни відрізняються, але в середньому це 58 тисяч і 70 тисяч євро. Перші поставки європейським клієнтам заплановані на лютий 2019 року.

У Франції покупці Tesla отримують "еко-бонуси", тому там Model 3 "починається" з 53,5 тисяч євро, а в Іспанії жодних пільг не передбачено тому ціна стартує з 59,1 тисяч євро.

"Найдовше (приблизно 12 місяців - Ред.) чекати замовлених електрокарів доведеться жителям Великобританії, і виною тому не Brexit, а праве кермо", - пише видання.

Model 3 покликана стати першою масовою та бюджетною моделлю Tesla. Керівництво компанії сподівається, що вихід на цільове виробництво дасть змогу отримати достатній грошовий потік, щоб уникнути необхідності залучення нового капіталу.

Економічна правда