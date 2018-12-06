Люксембург стане першою в світі країною з безкоштовним громадським транспортом

Люксембург до наступного літа стане першою в світі країною з безкоштовним громадським транспортом.

Про це повідомляє The Guardian.

Таким чином уряд країни хоче мотивувати громадян відмовитися від особистих автомобілів, а також зменшити забруднення повітря. Буде скасована плата за проїзд в автобусах, трамваях і приміських поїздах.

Країна потерпає від одних із найбільших у світі заторів. У ній налічується близько 600 тисяч жителів, в її столиці - 110 тисяч. Але при цьому майже 200 тисяч чоловік щодня приїжджають сюди із сусідніх Франції, Бельгії та Німеччини.

Раніше влада Люксембургу дозволили особам до 20 років не платити за проїзд в громадському транспорті. Решта можуть купити квиток за 2 євро, який діє протягом двох годин.

Відзначимо, в липні 2018 року уряд Естонії зробило безкоштовним проїзд на громадському транспорті в 11 з 15 регіонів країни.