Всі розділи
Укр / Рус

Люксембург стане першою в світі країною з безкоштовним громадським транспортом

Четвер, 6 грудня 2018, 18:17
 

Люксембург до наступного літа стане першою в світі країною з безкоштовним громадським транспортом.

Про це повідомляє The Guardian.

Таким чином уряд країни хоче мотивувати громадян відмовитися від особистих автомобілів, а також зменшити забруднення повітря. Буде скасована плата за проїзд в автобусах, трамваях і приміських поїздах.

Країна потерпає від одних із найбільших у світі заторів. У ній налічується близько 600 тисяч жителів, в її столиці - 110 тисяч. Але при цьому майже 200 тисяч чоловік щодня приїжджають сюди із сусідніх Франції, Бельгії та Німеччини.

Раніше влада Люксембургу дозволили особам до 20 років не платити за проїзд в громадському транспорті. Решта можуть купити квиток за 2 євро, який діє протягом двох годин.

Відзначимо, в липні 2018 року уряд Естонії зробило безкоштовним проїзд на громадському транспорті в 11 з 15 регіонів країни.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

транспорт

powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Укрзалізниця" розповіла, що робити у разі збою при купівлі квитків онлайн 5 грудня 2018, 13:49
Четвертий літак SkyUp прилетів до Києва 28 листопада 2018, 20:53
Через воєнний стан залізниця працюватиме в особливому режимі — Омелян 27 листопада 2018, 12:29
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті