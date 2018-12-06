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Ліцензії на видобуток нафти та газу будуть продавати в ProZorro

Четвер, 6 грудня 2018, 16:50
 

Державна служба геології та надр опублікувала в системі "ProZorro.Продажі" перші 10 лотів, які згодом будуть виставлені на відкритих аукціонах.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

В рамках пілотного проекту, який стартував в листопаді, 6 грудня в системі були виставлені на продаж перші дозволи, і всі вони стосуються нафтогазових ділянок.

"Надалі ми плануємо виставляти від 5 до 10 лотів щомісяця і це буде стосуватися не тільки нафтогазоносних ділянок, а й будуть різні родовища з різними корисними копалинами. У 2019 році ми плануємо провести більше 10 аукціонів онлайн", - зазначив в.о. голови Держгеонадр Олег Кирилюк.

Глава відомства додав, що згідно з умовами пілотного проекту, заявку на участь в аукціоні можна подати протягом 90 календарних днів, що дозволить потенційним покупцям ретельно підготуватися до аукціонів.

Участь в аукціонах зможуть взяти компанії, які вже мають реєстрацію в Україні. Також переможець торгів буде мати зобов'язання з виконання обов'язкового мінімального переліку робіт з видобутку корисних копалин, при невиконанні яких компанія буде позбавлена ​​спецдозволу на законних підставах.

Економічна правда

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Держгеонадр

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