"Укрзалізниця" повідомила про черговий рекорд по продажу квитків

Укрзалізниця минулої доби оформила рекордну навіть для пікових перевезень кількість проїзних документів – 347 тисяч.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Понад 64% із загальної кількості реалізованих квитків - 221 тисячу - пасажири придбали через інтернет.

Тривалість роботи 31 квиткової каси вокзалу станції Київ-Пасажирський 5 грудня була збільшена до кінця доби. Цього дня у касах вокзалу станції Київ-Пасажирський пасажири купили 14773 квитки на поїзди, а напередодні – 10229.

Після реалізації усіх квитків на цілорічні поїзди Укрзалізниця почне продаж проїзних документів на додаткові. Очікується, що цього святкового сезону таких буде призначено не менше 30 – це понад 20 тисяч додаткових місць.

Укрзалізниця розраховує у новорічно-різдвяний період, порівняно з минулим роком, збільшити обсяги пасажирських перевезень на 7%.

4 грудня "Укрзалізниця" почала відкривати продаж квитків на поїзди, що відправляються після 20 грудня. Навантаження на онлайн-систему продажу квитків booking.uz.gov.ua збільшилося у 6 разів, повідомлялося про збої у роботі сервісу.

4 грудня 2018 року було оформлено 244 тисячі місць для проїзду у пасажирських поїздах - це стало рекордом на той час.

Подібна активність купівельного попиту спостерігалася влітку 2018 року, коли за одну добу пасажири придбали понад 176 тисяч квитків на поїзди.

Для порівняння – у середньому за добу оформлюється близько 149 тисяч місць, причому більше половини квитків 77 тисяч (52 %) - через інтернет.

Нагадаємо, з 15 грудня по 15 січня діятимуть обмеження "Укрзалізниці" на послуги повернення квитків через інтернет та оформлення групових заявок, щоб не допустити спекуляцій з квитками та уникнути штучного дефіциту у період свят.

Економічна правда