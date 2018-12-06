Україна і Польща планують відкрити залізничне сполучення між Львовом і Любліном у червні 2019 року, а також планують запустити потяг Перемишль - станція Нижанковичі (Львівська область).

Про це повідомив міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчек, пише УНІАН.

"Ми плануємо запустити залізничне сполучення між Львовом і Любліном. Тут можливі три підходи. Перший - це пересадка пасажирів у вагони на широких рейках. Другий варіант - використання вагонів з автоматичною зміною ширини колії, щоб вони могли курсувати і польськими, і українськими коліями. Третій варіант - будівництво повністю нової колії. На нашу думку, перший варіант - найвірогідніший. Ми вважаємо, що цей потяг може почати курсувати в червні 2019 року або не пізніше зими наступного року", - сказав Адамчек.

Також міністр повідомив, що планується запустити сполучення з Нижанковичами.

"Це не складно буде реалізувати. З польської сторони вже є фінансування. Незабаром ми запустимо це сполучення", - зазначив він.

Формат і термін запуску нових ліній мають оголосити у грудні.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустить новий безпересадочний вагон Київ - Вроцлав.

Європейська правда