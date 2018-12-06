АМКУ схвалив заявку китайської біржі на придбання частки в ПФТС

Антимонопольний комітет України (АМКУ) схвалив заявку китайської товарної біржі Bohai Commodity Exchange (BOCE) на придбання частки в акціонерному капіталі ПАТ "Фондова біржа "ПФТС" (Київ).

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

BOCE в травні поточного року запросила в АМКУ попередні висновки про придбання понад 25% акцій ПФТС, однак заявку було повернуто зважаючи на неякісне розкриття інформації. Наприкінці вересня китайська сторона повторно подала документи.

Фондова біржа ПФТС є однією з найстаріших на українському фондовому ринку. У 2017 році обсяг біржових контрактів на ПФТС становив 64,34 млрд грн і за цим показником вона поступилася лише біржі "Перспектива" (127,43 млрд грн), але випередила "Українську біржу" (13,41 млрд грн). Основний обсяг торгів припав на держоблігації - 57,99 млрд грн, тоді як оборот акцій становив 3,16 млрд грн, облігацій підприємств - 3,19 млрд грн.

ПФТС у 2017 році отримала 0,82 млн грн чистого прибутку проти 1,78 млн грн чистого збитку роком раніше, збільшивши виторг на 61,5% - до 9,45 млн грн.

Її основними акціонерами є "Парван, Лтд" - 8,9034%, "Крукстон Лімітед" - 9,0596%, "Праймв’ю Лтд" - 8,4973%, "Дакал Лтд" - 9,372% і "Болайн Лтд" - 9, 2158%, бенефіціари яких невідомі.

Крім цього, наприкінці серпня поточного року акціонери "Української біржі" ("УБ", Київ) затвердили рішення про випуск товариством 14,063 тис. акцій додаткової емісії та пропозиції зазначених цінних паперів BOCE. Наразі акціонерний капітал фондового майданчика складається із 25 тис. акцій номіналом 1 тис. грн. Отже, в разі прийняття оферти BOCE може стати власником 36% збільшеного акціонерного капіталу УБ.

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку погодила відповідну додаткову емісію 4 листопада. Водночас голова АМКУ Юрій Терентьєв наприкінці вересня повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", що стосовно "УБ" заявка до комітету до того часу не надходила.

"Українську біржу" 15 травня 2008 року заснували провідні учасники українського ринку цінних паперів спільно з російською фондовою біржею РТС. Торги вона розпочала в березні 2009 року і першою запустила ринок заявок, інтернет-трейдинг, ринок РЕПО, розрахунки через центрального контрагента і терміновий ринок.

Основними акціонерами "УБ" є інвестгрупи "Універ" і Dragon Capital, яким відповідно належать 23% і 24,788% акцій фондового майданчика.

Фондовий майданчик з 18 липня 2018 року призупинив торгівлю всіма цінними паперами в режимі безадресних заявок. Відповідне рішення зумовлено включенням "Московської біржі" до оновленого списку юридичних осіб, до яких застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Санкції, зокрема, передбачають заборону українським компаніям використовувати в своїй діяльності програмне забезпечення "Московської біржі", на базі якого було побудовано програмне забезпечення "УБ".