В уряді розповіли, де знайти ресурс для збільшення пенсій

Єдиним природним джерелом надходжень для проведення виплат пенсій є сплата єдиного соціального внеску власниками підприємств за своїх працівників.

Про це сказав в інтерв'ю міністр соціальної політики України Андрій Рева, повідомляє прес-служба міністерства.

"Персонал 75 відсотків приватних підприємств отримує заробітну плату 3723 гривні, а 84 тисячі керівників приватних підприємств декларують зарплати на рівні 3723 гривні. Із 22 мільйонів працездатного населення ЄСВ сплачують 12 мільйонів, а офіційно працюють 16 (мільйонів - ред.)... Але спробуйте прийти з перевіркою на підприємство, і одразу почуєте "бізнес душать", - сказав Рева.

"Ми запропонували, щоби ці 84 тисячі керівників підприємств заплатили ЄСВ на виплату пенсій не з мінімальної зарплати, а з подвійної ставки, їм кожному в місяць потрібно буде доплатити пенсіонерам 1 тисячу гривень, але що ми чуємо? "В тінь підемо, це аморально". Я вважаю, що аморально - це пенсія півтори тисячі гривень", - наголосив міністр.

За словами урядовця, єдине природне джерело надходжень для проведення виплат пенсій - це сплата ЄСВ власниками підприємств за своїх працівників, а намагання розділити ці два процеси продиктовані виключно небажанням "тіньовиків" сплачувати податки та забезпечувати законні права працівників.

Він також розповів про суттєвий опір, який чиниться наразі розробленому законопроекту для боротьби зі схемами мінімізації сплати ЄСВ.

"У 2016 році розмір ставки ЄСВ Верховною Радою було знижено з 38 до 22 відсотків, і, фактично, пенсіонери заплатили великому бізнесу 65 мільярдів гривень. Але ми не можемо повернути ставку ЄСВ, бо не можна двічі увійти в одну річку, та й не потрібно цього робити. Тому, коли ми говоримо про те, що потрібно робити для отримання ресурсу на збільшення пенсій, то ці ресурси є - це тіньова економіка. І нами розроблений законопроект по ЄСВ, що його в штики сприйняла наша "прогресивна громадськість", для якої власний егоїзм є більш важливим, ніж гуманізм", - пояснив Рева.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 14 листопада затвердив розроблений Міністерством соціальної політики законопроект, який пропонує скасувати верхню межу нарахування ЄСВ і ввести регресивну шкалу його нарахування.

Нинішнє законодавство передбачає сплату 22% зазначеного податку з зарплат не вище 15 мінімальних (55,8 тис. грн). Законопроект же пропонує нараховувати ЄСВ по даній ставці на зарплати, не вище 25 мінімальних (104 тис. грн), а понад цієї суми ввести регресивну шкалу аж до 5% ЄСВ на зарплати, які перевищують 270 розмірів мінімальних зарплат.

За оцінками Мінсоцполітики, додаткові надходження в бюджет від таких заходів можуть становити до 10 млрд гривень.

ЄБА та Союз українських підприємців зверталися до Верховної Ради і президента з закликом не підтримувати таку ініціативу.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі не підтримує законопроект щодо зміни підходів до нарахування ЄСВ.

Детальніше читайте у статті: Новий податок на зарплати: як уряд змінює правила гри для бізнесу

Економічна правда