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ЄС продовжить давати гроші на децентралізацію в Україні

Середа, 5 грудня 2018, 20:07

Європейський Союз продовжить програму підтримки реформи децентралізації в Україні "U-LEAD з Європою".

Про це на Форумі місцевого самоврядування сказав голова Представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі, повідомляє кореспондент "Укрінформу".

"ЄС намагається ділитися своїм досвідом щодо децентралізації через Програму U-LEAD, яка впроваджується майже 4 роки за підтримки країн-членів ЄС - Данії, Естонії, Німеччини, Польщі та Швеції", - заявив він.

"І визнаючи важливість цих зусиль, ми прийняли рішення продовжити нашу Програму "U-LEAD з Європою" для забезпечення підтримки процесу децентралізації після 2019 року, отже ви можете покладатися на підтримку Європейського Союзу", - сказав Мінгареллі.

Він зазначив, що реформа децентралізації впроваджується в Україні у надзвичайно складних умовах - під час війни. Втім "мільйони громадян уже відчули безпосередньо наслідки реформи".

Програма "U-LEAD з Європою" фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією і працює в усіх 24 областях України.

За підтримки U-LEAD були створені Центри розвитку місцевого самоврядування в усіх регіонах України, у тому числі у Донецькій та Луганській областях. За допомогою цих ЦРМС Програма "U-LEAD з Європою" надає підтримку з фінансів, децентралізації, регіонального розвитку, комунікації, муніципальних послуг та просторового планування.

Європейська правда

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