Ціни на нафту продовжують зростати

Ціни на нафту підскочили в середу на інформації про те, що моніторинговий комітет ОПЕК+ рекомендував продовжити угоду про обмеження видобутку нафти, проте потім скоротили зростання.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".

Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures о 19:00 зросла на 0,12 долара (0,19%) - до 62,2 долара за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на січень на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на 0,14 долара (0,26%) - до 53,39 долара за барель.

В ході сесії ціна Brent піднімалася до 63,29 долара за барель, WTI - до 54,44 долара за барель.

Міністр нафти Омана Мохаммед Хамад аль-Румхі висловив упевненість в тому, що ОПЕК зможе в четвер домовитися про скорочення видобутку нафти.

Моніторинговий комітет ОПЕК+, за його словами, рекомендував продовжити дію угоди про обмеження видобутку нафти ще на півроку - до кінця червня 2019 року. Скорочення можливо від рівня видобутку нафти у вересні-жовтні 2018 року, заявив він.

Хамад аль-Румхі зазначив, що у учасників картелю є час, щоб до завтрашнього дня домовитися про необхідні обсяги зниження видобутку. При цьому не виключено, що скорочення сягне 1 млн барелів нафти на добу, цитує міністра Bloomberg.