Всі розділи
Укр / Рус

Уряд схвалив проект меморандуму про співробітництво з МВФ

Середа, 5 грудня 2018, 16:47

Кабінет міністрів України схвалив проект меморандуму про співпрацю між Україною та Міжнародним валютним фондом.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду 5 грудня.

"Прийняти з дорученням головним розпорядникам доопрацювати в триденний термін", - сказав він.

Тепер 14-місячну програму stand-by має затвердити Рада МВФ.

Нагадаємо, раніше директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард підкреслила, що попри запровадження воєнного стану фонд продовжить співпрацю з Україною.

У жовтні Міжнародний валютний фонд і Україна досягли угоди про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by, яка замінить програму розширеного фінансування, що завершується у березні 2019 року.

Детальніше читайте у статті на ЕП: Нова програма МВФ: які зобов’язання взяла на себе Україна

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

МВФ Кабмін

powered by lun.ua
Матеріали за темою
МВФ підтвердив готовність працювати з Україною за програмою Stand-by 29 листопада 2018, 08:55
З дна Азовського моря ще можуть постукати: як воєнний стан вплине на економіку країни 27 листопада 2018, 08:15
МВФ не припинятиме співпрацю з Україною, попри воєнний стан 26 листопада 2018, 22:16
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті