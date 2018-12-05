Уряд схвалив проект меморандуму про співробітництво з МВФ

Кабінет міністрів України схвалив проект меморандуму про співпрацю між Україною та Міжнародним валютним фондом.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду 5 грудня.

"Прийняти з дорученням головним розпорядникам доопрацювати в триденний термін", - сказав він.

Тепер 14-місячну програму stand-by має затвердити Рада МВФ.

Нагадаємо, раніше директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард підкреслила, що попри запровадження воєнного стану фонд продовжить співпрацю з Україною.

У жовтні Міжнародний валютний фонд і Україна досягли угоди про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by, яка замінить програму розширеного фінансування, що завершується у березні 2019 року.

Детальніше читайте у статті на ЕП: Нова програма МВФ: які зобов’язання взяла на себе Україна