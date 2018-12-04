Найбільший виробник автомобільних шин почав процедуру банкрутства

Суд порушив справу про банкрутство найбільшого в Україні виробника автомобільних шин "Росава" за заявою голови ліквідаційної комісії, яка виявила 20,58 мільярда гривень кредиторської заборгованості.

Про це йдеться в ухвалі Господарського суду Київської області, передає "Інтерфакс-Україна".

Суд також ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів і призначив справу про визнання "Росави" банкрутом на 4 грудня.

У матеріалах справи йдеться, що збори акціонерів ПрАТ 30 квітня цього року вирішили добровільно ліквідувати товариство. Згідно з даними ліквідаційної комісії, вартість майнового комплексу оцінена в 762,1 млн грн, активи - в 3,37 млрд грн, тоді як зобов'язання - в 18,71 млрд грн.

"Збиток суспільства становить 16,88 млрд грн", - відзначається в документі.

Ліквідаційна комісія також заявила, що Офіс великих платників податків ДФС із запізненням повідомив про податкову заборгованість "Росави" на 1,27 млрд грн, тому ці кредиторські вимоги не були визнані.

ПрАТ "Росава" експлуатує Білоцерківський шинний завод. Експортом продукції цього заводу останнім часом займається ТОВ "Преміорі" (Біла Церква Київської обл.).

"Росава" входить у фінансово-промислову групу Костянтина Жеваго.

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