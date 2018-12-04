Перед Новим роком курятина подорожчає — експерти

Ціни на курятину, як і на інші види м'яса птиці, напередодні Нового року можуть зрости на 10%.

Про це повідомили в Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки", передає Укрінформ.

"За прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, до кінця 2018 року ціни на всі види м'яса птиці підвищаться ще на 10%. Цьому, зокрема, сприятиме збільшення попиту напередодні Новорічних свят та низька купівельна спроможність споживачів, які не зможуть придбати більш дорогі яловичину та свинину", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, починаючи з 2016 року, в Україні простежується щорічне підвищення цін на м'ясо птиці.

Постійне зростання обсягів експорту м'яса птиці внаслідок завоювання нових ринків збуту великими птахокомплексами негативно впливає на ціни цього виду продукції на внутрішньому ринку, зазначають експерти. Лише у жовтні 2018 року порівняно з відповідним періодом минулого року обсяги експорту курятини зросли майже на 50 тисяч тонн.

"Середня ціна м'яса птиці, проданого по всіх каналах реалізації у 2017 році, майже на третину (+31,3%) перевищила показник 2016 року і склала 28285,1 гривень за тонну. За січень-жовтень 2018 року ціна реалізації птиці агропідприємствами становила 27 800,8 гривень за тонну, що на 2,3% менше, ніж торік", - акцентували науковці.

Найвищі ціни реалізації м'яса птиці у 2017 році спостерігалися у Івано-Франківській області - 47 908,5 гривень за тонну, а мінімальні - 15 534,1 гривень за тонну - на Чернігівщині.

У 2018 році максимальна ціна на цей вид м'ясопродукції була на Сумщині - 53 646,4 гривень за тонну, а мінімальна - 17 459,7 гривень за тонну - у Запорізькій області.

У решті областей середня ціна реалізації птиці сільськогосподарськими підприємствами коливалася в межах 17 577,3-42 038,2 гривень за тонну.

"Характерною рисою оптово-відпускних цін на м’ясо птиці є їхнє постійне зростання протягом усього року. Воно спричинене як зростанням цін на саме виробництво внаслідок підвищення цін на електроенергію, газ та комбікорм, так і подорожчанням інших видів м’яса – яловичини і свинини", - зауважили у профільному науковому центрі.

Якщо наприкінці 2016 року підприємства-виробники продавали курятину за ціною 33,88 гривень за кг, то у відповідний період 2017 року - за 44,43 гривень за кг, тобто на 31,1% дорожче.

Станом на кінець грудня 2017 року найвищі оптово-відпускні ціни на курятину спостерігалися у Хмельницькій області (53,00 гривень за кг), а найнижчі - у Львівській області (36,00 гривень за кг).

У січні-жовтні 2018 року оптово-відпускна ціна на курятину була на рівні відповідного періоду 2017 року і становила 45,70 гривень за кг. При цьому найбільше за м’ясо птиці правили на Хмельниччині (53,00 гривень за кг), а найменше - на Івано-Франківщині (38,00 гривень за кг).

Аналіз роздрібних цін у підприємствах торгової мережі і на ринках, проведений науковцями Інституту аграрної економіки, продемонстрував, що протягом 2017 року тушки курей подорожчали проти 2016 року на 30,4% – до 53,91 гривень за кг.

За січень-жовтень 2018 року роздрібна ціна на тушки курей середньої вгодованості зросла на 7,1% порівняно з відповідним періодом 2017 року і становила 57,22 гривень за кг. Найдорожчими тушки були на Закарпатті (60,01 гривень за кг), а найдешевшими - у Вінницькій області (46,17 гривень за кг).