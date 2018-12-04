В НБУ нарікають на брак професійних директорів банків

У банківському секторі спостерігається нестача професійних незалежних директорів.

Про це заявила перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова на ІІI Міжнародному форумі корпоративних директорів, передає Укрінформ.

Вона також зауважила, що у 19 банків відсутні укомплектовані спостережні ради.

"На сьогодні є 19 банків, які ще не мають укомплектованих спостережних рад. Реально незалежних якісних спостережних рад поки ми ще не бачимо. Ми проводимо оцінку роботи спостережних рад і менеджменту для того, аби надавати свої рекомендації", - сказала Рожкова.

Нагадаємо, за частотою системних банківських криз Україна входить до трійки країн-лідерів у світі, адже упродовж останніх 20 років вони траплялися тричі.

Раніше сьогодні було названо найбільш прибуткові і збиткові банки.