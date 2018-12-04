Росія втретє не змогла запустити електростанції в Криму

"Ростех" не зміг вчасно здати електростанції в Криму, на будівництво яких вже витратили 71 млрд рублів, і в третій раз запропонував перенести їх запуск.

Про це пише російське видання "РБК" з посиланням на заступника міністра енергетики РФ Андрія Черезова.

"Ростех" попросив Міненерго перенести терміни запуску двох електростанцій в Криму - "Таврічеської" і "Балаклавської" ТЕС в Сімферополі і Севастополі відповідно.

Перші блоки обох станцій запустили з запізненням на місяць і вони працюють в режимі пусконалагодження.

"Енергоблоки завантажувалися, коли була така можливість, а іноді взагалі не видавали потужність в мережу, пояснює співрозмовник, близький до одного з профільних відомств", - пише видання.

За останніми даними, два енергоблоки цих кримських електростанцій можна буде запустити не раніше березня 2019 року, в той час як вони повинні були працювати ще з березня 2018 року.

"Ростех" вже втретє просить відкласти введення енергоблоків. Перший раз запуск зірвався через "проблеми з генеруючим обладнанням".

Структура "Ростех" купила німецькі газові турбіни Siemens (російських турбін такої великої потужності не існує), сподіваючись, що санкції проти Криму скасують. Поставка затримувалася, "Ростех" намагався змінити постачальника, але не зміг, і в підсумку змонтував в Криму турбіни Siemens, що викликало міжнародний скандал і нову хвилю санкцій відносно Росії, німецька компанія заявила про припинення співпраці з російськими держкомпаніями.

Вдруге (в червні) запустити енергоблоки також не вдалося, нібито через те, що підрядчики не побудували газові відводи і мережі для нових електростанцій.

На початку листопада Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб повідомляло, що турбіни Siemens знову стали причиною аварії в Криму на "Таврічеській" (Сімферпольській) ТЕС. За наявною у відомства інформацією, на теплоелектростанції зі встановленими газовими турбінами Siemens проводилися пусконалагоджувальні роботи, в результаті яких і могла статись аварія.

У липні 2017 року Siemens подав позови проти причетних до постачання його турбін в окупований Крим.

Українська правда