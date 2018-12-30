Трамп перебільшив прогрес у переговорах із Пекіном, щоб заспокоїти фондові ринки — ЗМІ

США і Китай приступають до детальної роботи над угодою, яка дасть змогу зняти напруженість в торгових відносинах Пекіна і Вашингтона.

Про це повідомляє в неділю газета Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі з ходом переговорів, передає "Інтерфакс-Україна".

За даними видання, нещодавні заяви президента США Дональда Трампа про те, що в переговорах із Пекіном спостерігається значний прогрес, ймовірно "перебільшують те, наскільки сторони близькі до угоди". Джерела газети вважають, що заяву про значний прогрес Трамп зробив, щоб заспокоїти фондові ринки.

Наразі, зазначає газета, США сфокусовані на тому, щоб зрозуміти, як саме вводити Угоду в дію. Так, серед іншого Вашингтон розглядає можливість зберегти поточні мита щодо Китаю доти, доки Китай не виконає своїх обіцянок щодо угоди, повідомляє газета.

"Учасники переговорів із боку США зараз вимагають від китайської сторони дуже докладно пояснити, які саме зміни вони мають намір зробити, і запевнили, що Пекін не буде вдаватися до практики, що обмежує іноземні компанії", - зазначає газета.

США, зокрема, очікують, що Пекін у рамках переговорів надасть іноземним компаніям більше доступу до ринків фінансових послуг, пише видання.

Очікується, що американська делегація прибуде до Пекіна для проведення торгових переговорів у другий тиждень січня, переговори мають тривати кілька днів. Якщо переговори будуть успішними, то до Вашингтона приїде на переговори китайська делегація, зазначає газета.

Переговори щодо торговельної угоди, як очікується, завершаться 1 березня 2019 року.

Трамп у суботу повідомив, що провів телефонні переговори з главою КНР Сі Цзіньпіном і відзначив значний прогрес у діалозі з Пекіном щодо спірних торговельних питань.

Президент США зазначив, що, якщо торговельна угода США і Китаю буде досягнута, то вона стане "всеосяжною, зачепить усі теми, сфери і предмети суперечок".

На початку грудня Сі Цзіньпін і Трамп на зустрічі "на полях" саміту G20 досягли важливих домовленостей щодо стабілізації торговельних відносин між двома країнами. Зокрема, на зустрічі було досягнуто домовленості, що США на 90 днів заморожують введення на китайські товари вартістю $200 млрд мита в 25% замість нинішнього 10%.

Якщо угоди не буде досягнуто, то мито США щодо китайських товарів підвищиться до 25% на початку березня 2019 року.

Раніше Китай під час торговельних переговорів із США висловив готовність знизити мита на американські автомобілі з 40% до 15%.