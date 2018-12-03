Ціни на нафту почали тиждень зі зростання

Ціни на нафту зростають у понеділок на оптимізмі щодо обмеження видобутку країнами ОПЕК+, а також сигналах різкого скорочення виробництва нафти в Канаді.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 17:30 зросла на 2 долари (3,36%) - до 61,46 долара за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на січень на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на 1,81 долара (3,55%) - до 52,74 долара за барель.

Росія і Саудівська Аравія домовилися продовжити угоду про скорочення нафтовидобутку, обсяги поки не обумовлені, заявив президент РФ Володимир Путін на прес-конференції за підсумками засідання G20 в Буенос-Айресі.

"Остаточної крапки не поставлено з приводу обсягів, але ми разом з Саудівською Аравією будемо це робити. І яка б остаточна цифра не з'явилася при цьому спільному рішенні, ми домовилися, що будемо моніторити ситуацію на ринку і оперативно на неї реагувати", - зазначив Путін.

Підтримку нафтовому ринку також надає інформація про те, що влада канадської провінції Альберта, найбільшого нафтовидобувного регіону країни, прийняла безпрецедентне рішення про скорочення виробництва нафти.