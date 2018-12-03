Укрсоцбанк оскаржить 30-мільйонний штраф НБУ

Укрсоцбанк (Київ) категорично не згоден з висунутими на його адресу Нацбанком Украни обвинуваченнями про здійснення ризикової діяльності та заявляє, що самостійно виявив всі випадки ризикованих операцій задовго до перевірки регулятора.

Про це йдеться в прес-релізі фінустанови, передає "Інтерфакс-Україна".

"У зв'язку з тим, що НБУ при винесенні рішення (про накладення штрафу на 30,45 млн гривень - ред.) за результатами перевірки не взяв до уваги пояснення та заперечення банку, банк буде оскаржувати рішення регулятора в судових інстанціях", - заявив банк.

Згідно з ним, планова інспекційна перевірка Нацбанку з окремих питань фінансового моніторингу та валютного законодавства проводилася в Укрсоцбанку в період з 14 грудня 2017 року до 8 травня 2018 роки за період діяльності з 2015 до 2017 рр., з яких період до жовтня 2016 припадає на контроль попереднього акціонера - UniCredit Group.

Укрсоцбанк зазначає, що в більшості виявлених випадків ризикових операцій клієнтам було відмовлено в обслуговуванні відповідно до закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів".

Як повідомлялося, НБУ оштрафував Укрсоцбанк на 30,45 млн гривень за видачу понад 1 млрд гривень готівки без належної перевірки клієнтів.

Нацбанк також виніс банку письмове застереження, зокрема за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку - PEP і порядків реєстрації та припинення фінансових операцій; за незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінмоніторингу, і за невиконання обов'язки відмови в проведенні таких операцій.

Укрсоцбанк - один з найбільших універсальних банків України, що працює на ринку з 1990 року. Наприкінці жовтня 2016 року було завершено операцію з передання 99,9% акцій ПАТ "Укрсоцбанк" від UniCredit Group на користь ABH Holdings S.A. (АВНН), основним активом якого в Україні є Альфа-банк, в обмін на міноритарну частку власності в ABHH в розмірі 9,9%.