Найбільший експортер газу виходить з "нафтової" організації

Катар має намір вийти з Організації країн експортерів нафти, членом якої був з 1961 року.

Про це оголосив міністр енергетики країни Саад аль-Каабі, передає Reuters.

За словами міністра, рішення прийнято після аналізу Катаром можливостей зміцнення своїх позицій на світовій арені. Вихід з ОПЕК є "технічним і стратегічним кроком" і не несе політичних мотивацій, сказав міністр.

Катар, найбільший в світі експортер зрідженого природного газу, планує наростити виробництво СПГ з 77 млн ​​тонн на рік до 110 млн тонн.

"Рішення про вихід відображає намір Катару зосередитися на зростанні і розвитку виробництва природного газу", - сказав він.

На думку міністра, вихід його країни майже не позначиться на картелі: він прогнозує ціну нафти в діапазоні 70-80 доларів за барель.

У жовтні 2018 року Катар видобував 0,6 млн барелів нафти на добу, або 1,8% від сумарного видобутку в ОПЕК, однак за нафтовими доходами на душу населення (10,2 тисячі доларів на рік) він випереджав не тільки всі країни картеля, але також Норвегію, що видобуває 2 млн барелів на добу на 5 млн осіб.

За даними Statista, наразі дві третини катарського СПГ йде на азіатський ринок, а найбільшими покупцями є Південна Корея, Японія, Індія і Тайвань.

Рішення Катару про вихід з ОПЕК прийнято напередодні ключової зустрічі країн ОПЕК+ 6 грудня і після домовленості Росії та Саудівської Аравії про нове скорочення видобутку нафти.