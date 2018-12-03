Міністр фінансів Франції виступає за зниження податків
Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер заявив, що темпи зниження податків у країні мають бути прискорені за рахунок зменшення державних витрат.
Про це повідомляє Reuters.
"Ми не можемо однією рукою забирати те, що ми даємо тим, хто працює поряд з нашою іншою рукою, а відтак ми повинні прискорити наші плани зі зменшення податків" - сказав Ле Мер.
"Менше державних витрат і менші податки – ось умови, необхідні для повернення Франції на правильний шлях і для процвітання французького народу" - додав він.
У суботу Францією прокотилася третя хвиля паливних протестів проти зростання акцизів на пальне, запланованого президентом Макроном. Найбільш руйнівний масштаб протестів виявився у Парижі, де протестувальники палили автомобілі, громили вітрини і навіть серйозно пошкодили Тріумфальну арку. Декілька сотень людей затримали, більше сотні отримали поранення тільки у французькій столиці.
Влада Франції навіть задумалася над можливістю надзвичайного стану, щоб запобігти повторенню насильства.
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