Міністр фінансів Франції виступає за зниження податків

Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер заявив, що темпи зниження податків у країні мають бути прискорені за рахунок зменшення державних витрат.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми не можемо однією рукою забирати те, що ми даємо тим, хто працює поряд з нашою іншою рукою, а відтак ми повинні прискорити наші плани зі зменшення податків" - сказав Ле Мер.

"Менше державних витрат і менші податки – ось умови, необхідні для повернення Франції на правильний шлях і для процвітання французького народу" - додав він.

У суботу Францією прокотилася третя хвиля паливних протестів проти зростання акцизів на пальне, запланованого президентом Макроном. Найбільш руйнівний масштаб протестів виявився у Парижі, де протестувальники палили автомобілі, громили вітрини і навіть серйозно пошкодили Тріумфальну арку. Декілька сотень людей затримали, більше сотні отримали поранення тільки у французькій столиці.

Влада Франції навіть задумалася над можливістю надзвичайного стану, щоб запобігти повторенню насильства.

Європейська правда