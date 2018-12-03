Новий керівник газового напряму "Нафтогазу" назвав три свої основні завдання

Андрій Фаворов Фото Економічна правда

Керівник інтегрованого газового бізнесу НАК "Нафтогаз України" Андрій Фаворов разом з гендиректором Андрієм Коболєвим має намір перетворити компанію в український Statoil.

Про це він розповів в інтерв'ю Економічній правді.

Говорячи про свої ключові зобов'язання, він назвав їх "трьома відрами відповідальності".

"Перше - це "Укргазвидобування". Я вважаю, що зараз там дуже сильна команда. Те, що вони зробили, щоб утримати видобуток на цьому рівні, саме по собі досягнення", - сказав Фаворов.

"Друге - збудувати сильну ринкову комерційну стратегію. Тут потрібно розібратися, може бути нам має сенс купувати більше газу влітку, хеджувати поставки взимку, щоб утримати спред? І таким чином заощадити на закупівлях", - вважає він.

"Бачення Коболєва, яке я поділяю: він хоче, щоб НАК "Нафтогаз" став, грубо кажучи, Statoil (норвезька державна компанія, що зараз називається Equinor - ЕП) України. Для цього недостатньо добре закуповувати для покриття потреб короткої позиції. Для цього потрібно думати вже системно і не на місяць вперед, а на квартал , рік, три і сформувати свою базову позицію", - зазначив Фаворов.

"Третя частина - це рітейл. Передбачається, що скоро відкриється ринок для поставок газу для населення. Це, сподіваюся, дозволить змінити сприйняття НАКу серед населення. У мене теж є ідеї, як до цього підійти. Але стратегію подальшого розвитку цього сегмента ми найближчим час будемо обговорювати з наглядовою радою", - розповів Фаворов.

Нагадаємо, до призначення в "Нафтогаз" Фаворов був директором і керуючим партнером компанії "Енергетичні ресурси України". Свою частку в "ЕРУ" він продав без опціону на повернення.

Читайте інтерв'ю повністю - Голова газового бізнесу "Нафтогазу" Андрій Фаворов: Мені приписують високі кабінети від ЦРУ до Кремля і все посередині

Нагадаємо, раніше Коболєв заявив, що кінцева мета корпоративної перебудови НАК "Нафтогаз України" — вихід компанії на IPO.

Економічна правда