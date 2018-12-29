Через збій у системі управління затрималися два експреси Київ-Бориспіль

Через збій у роботі системи управління у суботу зранку сталося відхилення від графіка руху двох експресів на маршруті Київ – Міжнародний аеропорт Бориспіль.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

За попередньою інформацією, причиною затримки став збій у роботі комп’ютера управління одного з поїздів.

"Технічна зупинка одного з експресів зафіксована сьогодні о 8 ранку на станції Дарниця. Його було доправлено до станції Бориспіль-аеропорт експресом, що слідував наступним. У результаті один із експресів затримався на 48 хв., а інший на 19 хв", - йдеться в повідомленні.

"Укрзалізниця" підкреслила, що в результаті затримки жоден пасажир не запізнився на авіарейс. Наразі всі експреси курсують за графіком.

Зазначається, що загалом Kyiv Boryspil Express вже здійснив понад 1,5 тисячі рейсів та перевіз більше 50 тисяч пасажирів.

Нагадаємо:

11 грудня міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що експрес Київ-Бориспіль ламався чотири рази.

30 листопада у Києві запустили перший експрес до Борисполя.