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Набуло чинності продовження економічних санкцій ЄС проти Росії

Субота, 29 грудня 2018, 10:05

У суботу, 29 грудня, набуло чинності рішення Ради ЄС щодо продовження економічних санкцій Європейського Союзу проти Росії на півроку, до 31 липня 2019 року.

У п'ятницю рішення Євросоюзу щодо продовження санкцій опублікували в Офіційному журналі ЄС.

Воно набуло чинності наступного дня після публікації.

Нагадаємо:

Рада Європейського союзу ухвалила рішення продовжити санкції проти РФ ще на півроку 21 грудня одноголосно за письмовою процедурою.

Рішення продовжує обмеження ЄС на ведення бізнесу з російськими банківським, фінансовим та енергетичним секторами. Дія поточних обмежувальних заходів ЄС закінчувалася наприкінці січня.

Раніше офіційний Рим неодноразово заявляв про наміри заблокувати продовження санкцій у попередньому обсязі. Проте іншим лідерам ЄС вдалося переконати італійське керівництво змінити думку.

Українська правда

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