Мінфін залучив до держбюджету ще 7,5 мільярда

Міністерство фінансів 27 грудня на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 7,51 мільярда гривень.

Про це повідомляє Finclub.

Мінфін знизив ставку за двомісячними ОВДП у гривні до 18,5%, тоді як напередодні розміщував тримісячні ОВДП під 20% річних.

Згідно з даними відомства, при такій ціні відсікання йому вдалося залучити 2,873 млрд грн за середньозваженою ставкою 18,19% річних, тоді як 6 із 16 заявок на покупку цих паперів з сумарним попитом 810 млн грн за ставками до 20,5% річних Мінфін відхилив.

Крім того, продавець відмовився залучити 424,3 млн грн на три місяці і 113,1 млн грн на шість місяців за ставками від 20% до 20,5% річних.

На аукціонах з розміщення доларових ОВДП Мінфін продав 20-денні облігації на 170,1 млн доларів під 6,25% річних.

В результаті аукціону Мінфін залучив до держбюджету понад 2,87 млрд грн і 170 млн доларів.

Нагадуємо:

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 18 грудня до державного бюджету залучено 19,981 млрд гривень.

Зокрема, за гривневими паперами було залучено 11,36 млрд гривень, за доларовими - майже 252 млн доларів.

Термін погашення за гривневими паперами становив від 77 до 105 днів, ставка - 20,5%.