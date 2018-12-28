Нафтогаз каже, що повністю розібрався з газовим конфліктом у Смілі

"Нафтогаз України" уклав договір та підтвердила номінації на газ КП "Смілакомунтеплоенерго", яке наразі забезпечує теплом та гарячою водою місто Сміла Черкаської області.

Про це повідомляє Департамент з корпоративних комунікацій Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

"Ситуація в Смілі нарешті врегульована та увійшла до правового русла. Так могло бути вже давно, якби представники місцевої влади не намагалися заробити на цій ситуації короткострокові політичні дивіденди, створюючи незручності для людей. Закон – є закон, обійти його не вдасться", - сказано у повідомленні.

"Задля уникнення подібних ситуацій в майбутньому закликаємо місцеву владу відповідально ставитися до використання майна громади та сумлінно сплачувати за спожитий газ", - наводяться слова першого заступника голови правління Нафтогазу Сергій Перелома.

В Нафтогазі заявили, що борги Сміли у розмірі 85,5 млн грн були накопичені в період з 2010 року, коли за рішенням місцевої влади міські котельні експлуатувалися ТОВ "Сміла Енергоінвест" в рамках спільної діяльності.

Вказується, що наразі заборгованість реструктуризована – відповідний договір підписаний між Нафтогазом та КП "Смілакомунтеплоенерго" 26 грудня.

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Нагадаємо:

У листопаді у місті Сміла запровадили надзвичайний стан через відсутність опалення. Без тепла залишилися не тільки житлові будинки, а й лікарні, дитячі садки та школи 80-тисячного міста.

15 листопада президент Петро Порошенко доручив включити опалення у Смілі на Черкащині протягом кількох годин під його відповідальність.

Пізніше у Смілі почалося підключення котелень до газу.

Постачання тепла у Смілі затримують два роки підряд. Проблеми виникли після розірвання договору 2 роки тому з приватною компанією "Смілаенергоінвест", яка постачала тепло містянам 8 років.

Українська правда