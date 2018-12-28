Укргазбанк здійснюватиме відкриту акредитацію ЕРС-контракторів

Укргазбанк розпочинає новий напрям роботи – публічну процедуру акредитації ЕРС-контракторів – генеральних підрядників будівництва промислових об’єктів відновлюваної енергетики.

Банк розпочинає першу в Україні відкриту процедуру акредитації ЕРС-контракторів для мінімізації можливих ризиків невиконання зобов'язань підрядними компаніями та формування публічного реєстру професіоналів українського ринку.

Про це стало відомо з повідомлення на сайті Укргазбанку.

Завдяки власній експертизі та здобутому досвіду Банк здійснюватиме детальний аналіз діяльності ЕРС-контракторів та надаватиме відкритий доступ до переліку надійних підрядників, які пройшли процедуру відбору та об’єктивного оцінювання. Банк сформує пул професійних компаній, яким зможуть довіряти інвестори.

За словами директора екологічного департаменту Укргазбанку Родіона Морозова кожен бажаючий зможе отримати достовірну інформацію про діяльність підрядника, його досвід та реалізовані проекти.

"Для захисту інвесторів, які готові розвивати ринок ВДЕ в Україні, необхідний відкритий доступ до інформації про діяльність ЕРС-контракторів. Вкрай актуальною сьогодні є необхідність формування переліку найкращих та найнадійніших представників ринку, яким дійсно можна довіряти, які вже зарекомендували себе на ринку і мають підтвердження якості своїх послуг. Важливо, що така інформація буде постійно оновлюватися, а компанії періодично проходитимуть повторну процедуру акредитації, як підтвердження їхнього професіоналізму та надійності. Ринок потребує актуальної інформації та неупередженої оцінки діяльності ЕРС-контракторів", – зазначив Родіон Морозов.

Сьогодні Укргазбанк – лідер ринку ВДЕ, єдиний в Україні банк, який має власний технічний офіс та потужну команду технічних експертів, а також досвідчених фінансових ризик-аналітиків та юристів.

Банк профінансував майже 820 МВт потужностей – це більше 140 успішних проектів в усіх видах відновлюваної енергетики – фотовольтаіка, вітрова генерація, біомаса, біогаз та малі гідроелектростанції.

"Більша частина цих проектів була реалізована за допомогою "construction finance", коли кредитування здійснювалось вже на початкових стадіях реалізації. Тому ми, мабуть, найкраще в Україні сьогодні знаємо – як правильно будувати "зелені" електростанції, а як – ні", – зазначив Родіон Морозов.

Нагадаємо, 94,94% статутного капіталу Укргазбанку належить державі в особі Міністерства фінансів. З 2015 року Укргазбанк входить до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (постанова №83 Кабінету Міністрів).

Укргазбанк сьогодні є єдиним державним банком, який входить в ТОП-5 найбільш стійких банків України.