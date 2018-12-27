"ОТП Капітал" купив пенсійний фонд

Компанія "ОТП Капітал" стала одноосібним засновником недержавного пенсійного фонду "ФріФлайт" замість "Науково-виробничого підприємства "Укрпромінвест".

Про це повідомляє FinClub.

В "ОТП Капітал" відзначили, що учасниками фонду є 191 чоловік, а активи фонду складають 736 тис. Гривень. Фонд був заснований в 2007 році для недержавного пенсійного забезпечення учасників, незалежно від місця і характеру їх роботи.

"Зараз це невеликий фонд, але у нас на нього великі плани. Ми плануємо переорієнтувати фонд виключно на валютні активи. Таким чином, учасники фонду будуть отримувати фактично валютну прибутковість і мати захист від девальвації, так як їх накопичення будуть оцінюватися за поточним валютним курсом НБУ", - сказав керівник департаменту маркетингу і продажів компанії з управління активами" ОТП Капітал "Віталій Дишловий.

"З перезапуском цього фонду і стартом його продажів, в тому числі і через відділення ОТП Банку, ми розширюємо лінійку наших пенсійних фондів і пропонуємо унікальний продукт нашим клієнтам", - додав він.

Компанія "ОТП Капітал" управляє активами пенсійного фонду "ФріФлайт" ще з серпня 2017 року, але не повністю визначала його інвестиційну стратегію. Стратегія встановлювалася Радою пенсійного фонду, обраним попереднім засновником.

Зі зміною засновника і формуванням нового Ради фонду, "ОТП Капітал" повністю контролює цей недержавний пенсійний фонд і відповідає за його роботу.

Економічна правда